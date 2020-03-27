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Son dakika: 'de bir belde ve 4 köy karantinada! Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk

Türkiye'de koronavirüs salgınının engellenmesi için alınan tedbirler sürerken, 'de merkeze bağlı ve belde ile yakın temasta olan 4 köy karantina altına alındı. Bir bölgenin karantina altına alınması tedbiri Türkiye'de ilk kez uygulandı.

  • Yaşam
  • 27.03.2020 15:07
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 15:16
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Rize'de bir belde ve 4 köy karantinada

merkeze bağlı ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel Korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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