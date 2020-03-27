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: ’nde "" savaşları: Silahlar çekildi! 4 kişi yaralandı

haberi... İstanbul ’nde ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın toplam 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • Yaşam
  • 27.03.2020 14:04
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 14:09
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Beylikdüzü’nde maske savaşları
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi.



Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı.



Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.



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