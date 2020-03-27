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yı ayağa kaldıran olay! var diye de...

'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, da çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti

  • Yaşam
  • 27.03.2020 15:07
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 15:23
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'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronovirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla ün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor.



Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri da paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

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