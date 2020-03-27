Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşlara coronavirüsten koruyacak 19 öneri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir çalışma yaptı. COVİD-19'dan korunmak için 19 maddelik bir liste hazırladı.
1- ÖKSÜRÜRKEN ya da hapşırırken mendil kullanınız. Yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanınız.
2- ELLERİNİZİ bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.
3- ELLERİNİZLE ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.
4- YAŞAM alanlarınızı sık sık havalandırınız.
5- TELEVİZYON başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.
6- EV içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.
7- DIŞARIDAKİ işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.
8- KİŞİSEL bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.
9- SİGARA, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.
10 - SOĞUK algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayınız.
11 - ÖKSÜRÜK, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
12 - SU kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.
13 - UYKU düzeninize dikkat ediniz.
14 - OLUMLU duygu durumunuzu muhafaza ediniz.
15 - ZORUNLU haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz.
16 - KAMU hizmetlerine e-devlet'ten de erişebileceğinizi unutmayınız.
17 - TÜM emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/ PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.
18 - SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.
19 - RESMİ makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.
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