Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşlara coronavirüsten koruyacak 19 öneri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir çalışma yaptı. COVİD-19'dan korunmak için 19 maddelik bir liste hazırladı.

1- ÖKSÜRÜRKEN ya da hapşırırken mendil kullanınız. Yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanınız.

2- ELLERİNİZİ bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.

3- ELLERİNİZLE ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.

4- YAŞAM alanlarınızı sık sık havalandırınız.

5- TELEVİZYON başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.

6- EV içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.

7- DIŞARIDAKİ işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.

8- KİŞİSEL bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.

9- SİGARA, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.

10 - SOĞUK algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayınız.

11 - ÖKSÜRÜK, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

12 - SU kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.

13 - UYKU düzeninize dikkat ediniz.

14 - OLUMLU duygu durumunuzu muhafaza ediniz.

15 - ZORUNLU haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz.

16 - KAMU hizmetlerine e-devlet'ten de erişebileceğinizi unutmayınız.

17 - TÜM emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/ PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.

18 - SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.

19 - RESMİ makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.