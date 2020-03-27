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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşlara coronavirüsten koruyacak 19 öneri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir çalışma yaptı. ’dan korunmak için 19 maddelik bir liste hazırladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir çalışma yaptı. 'dan korunmak için 19 maddelik bir liste hazırladı.

1- ÖKSÜRÜRKEN ya da hapşırırken mendil kullanınız. Yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanınız.

2- ELLERİNİZİ bol su ve sabunla en az 20 saniye boyunca, ovalayarak yıkayınız. 70 derece veya üzerinde bir kolonya kullanınız.

3- ELLERİNİZLE ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayınız.

4- YAŞAM alanlarınızı sık sık havalandırınız.

5- TELEVİZYON başında hareketsiz olarak uzun saatler geçirmeyiniz.

6- EV içinde hareketli olmaya gayret ediniz ve yeni hobiler ile uğraşınız.

7- DIŞARIDAKİ işleriniz ve alışverişiniz için yakınlarınızdan destek alınız.

8- KİŞİSEL bakımınıza özellikle ağız ve el hijyeninize dikkat ediniz.

9- SİGARA, alkol ve diğer tütün mamullerini tüketmeyiniz. Astım, KOAH gibi hastalıklarınız varsa bu duruma özellikle dikkat ediniz.

10 - SOĞUK algınlığı belirtileri gösteriyorsanız Sağlık Bakanlığı ALO 184 hattını arayınız.

11 - ÖKSÜRÜK, ateş, nefes almada zorluk gibi belirtileriniz varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

12 - SU kısıtlaması önerilen bir hastalığınız yoksa bol su içmeye özen gösteriniz.

13 - UYKU düzeninize dikkat ediniz.

14 - OLUMLU duygu durumunuzu muhafaza ediniz.

15 - ZORUNLU haller dışında ziyaretçi kabul etmeyiniz.

16 - KAMU hizmetlerine e-devlet'ten de erişebileceğinizi unutmayınız.

17 - TÜM emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Talebinizi e-devlet sistemi üzerinden "Adres ve Banka/ PTT Değişikliği" menüsünden anında yapabilirsiniz.

18 - SGK tarafından, bu süreç zarfında raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığını unutmayınız.

19 - RESMİ makamların duyurularını takip ediniz ve sağlığınız için alınan tedbirlere titizlikle riayet ediniz.

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