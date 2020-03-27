Fahiş fiyata 10 kat ceza

salgın fırsatçılarınakesilen cezaları açıkladı.Bakanlık il müdürlüklerince28 Şubat-25 Mart dönemindemaske, kolonya ve gıda gibiürünlerin fiyatlarıylailgilidenetlendiğinibelirten Pekcan,"ReklamKurulu'nca Mart ayındayapılan iki toplantıda haksızfiyat artışı yaptığı tespitedilen 198 firma hakkında10 milyon 90 bin 60 lira idaripara cezası uygulanmıştır"ifadesini kullandı. Sözkonusu aykırılıkların devamıhalinde para cezasının 10katına kadar artırılmasıimkanının bulunduğuna işareteden Pekcan, denetimlerinsüreceğini belirtti.