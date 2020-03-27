Fahiş fiyata 10 kat ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın fırsatçılarına kesilen cezaları açıkladı. Bakanlık il müdürlüklerince 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya ve gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firmanın ve 13 bin 280 ürünün denetlendiğini belirten Pekcan, "Reklam Kurulu'nca Mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadesini kullandı. Söz konusu aykırılıkların devamı halinde para cezasının 10 katına kadar artırılması imkanının bulunduğuna işaret eden Pekcan, denetimlerin süreceğini belirtti.
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