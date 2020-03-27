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Coronavirüsten hayatını kaybeden 'nın paylaşımları yürek yaktı: Bırak yakamı yeter!

Coronavirüse yakalanan sağlık çalışanı , kurtarılamadı. paylaşımları yürek yaktı: Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter!

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Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, hastalığa yakalandı, hayata tutunamadı. Akdeniz Ateşi hastalığı olan genç kadın, dün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.

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