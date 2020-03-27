Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, hastalığa yakalandı, hayata tutunamadı. Akdeniz Ateşi hastalığı olan genç kadın, dün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.
Coronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın sosyal medya paylaşımları yürek yaktı: Bırak yakamı yeter!
Coronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Dilek Tahtalı, kurtarılamadı. Sosyal medya paylaşımları yürek yaktı: Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter!
- Yaşam
- 27.03.2020
- Gazete
Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. İstanbul Acıbadem İnternational Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, hastalığa yakalandı, hayata tutunamadı. Akdeniz Ateşi hastalığı olan genç kadın, dün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.
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