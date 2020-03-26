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Son dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen 130 kişi 'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla 'a gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'da () bağlı yurda yerleştirildi.

  • Yaşam
  • 27.03.2020 06:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 06:12
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Yurt dışından gelen 130 kişi yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla 'a gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'da () bağlı yurda yerleştirildi.

'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce 'dan 69, 'dan 10, 'ten 23, 'dan 138, Kazakistan'dan 22, 'dan 34, Moldova'dan 40 ve 'dan 42 kişi getirilmişti.

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