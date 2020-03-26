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CHP'li eski vekil Ramis Topal Kovid-19'dan ölen yeğeni Dilek Tahtalı'nın son görüntülerini paylaştı

CHP'li eski vekil Ramis Topal Kovid-19'dan ölen yeğeni Dilek Tahtalı'nın son görüntülerini paylaştı

26.03.2020 20:15

Kovid-19 bugüne kadar ülkemizde tam 59 can aldı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün Türkiye’deki kurbanlarından biri de CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı oldu. Ramis Topal, Kovid-19'dan kaybettiği yeğeninin son görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Topal yaptığı paylaşımda, "Perensesin yoğun bakımdaki son haliydi." ifadelerine yer verdi.


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