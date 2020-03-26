Sumak nedir, faydaları nelerdir? Bilindiği üzere sumak bitkisi kurutularak öğütülüp sumak baharatı olarak kullanılıyor. Halk arasında yemeklerde kullanılan bu bitkinin faydaları şu günlerde merakla araştırılıyor. Sumak, kandaki insülin oranını dengeliyor. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasında yer alıyor. İşte merakla araştırılan sumağın faydaları...

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.