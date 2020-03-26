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nedir, faydaları nelerdir? nelere iyi gelmektedir?

Sumağın faydaları nelerdir sorusuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Sumağın özellikle suyunun üst solunum yolu hastalıklarında büyük faydası olduğu belirtiliyor. Ekşi tadı nedeniyle birçok yemekte kullanılan sumağın faydaları merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar " nedir, faydaları nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelere iyi gelmektedir? İşte merak edilen bilgiler...

  • Yaşam
  • 26.03.2020 23:31
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 23:41
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Sumak nedir, faydaları nelerdir?

Sumak nedir, faydaları nelerdir? Bilindiği üzere sumak bitkisi kurutularak öğütülüp sumak baharatı olarak kullanılıyor. Halk arasında yemeklerde kullanılan bu bitkinin faydaları şu günlerde merakla araştırılıyor. Sumak, kandaki insülin oranını dengeliyor. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasında yer alıyor. İşte merakla araştırılan sumağın faydaları...

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.

Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor.

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