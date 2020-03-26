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'da e termal önlem

En çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan 'da istasyonlara termal kameralar kuruldu. salgınına karşı alınan bu tedbirle Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor ve şüpheli bir durumda müdahale ediliyor.

  • Yaşam
  • 26.03.2020 18:13
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 18:13
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Marmaray'da koronavirüse termal önlem

salgınına karşı istasyonlarında termal kameralar kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor.

Vatandaşlar ise girişlere yerleştirilen termal kameralardan oldukça memnun. Marmaray'ı kullanan bir vatandaş yapılan yeni uygulama ile ilgili, "Ben ilk gelirken Marmaray'a binmiştim. Fark ettim kamerayı gördüm. Dedim bir şey için burada herhalde kamera. Ama güzel bir uygulama memnun oldum şahsen. Toplu taşımayı kullanırken bir gerginlik oluyor insanlarda. Hem çok yakın mesafede yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda ateşi ölçebilen bir sisteme geçildiyse çok memnun oldum." dedi.

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