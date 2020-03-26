Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.03.2020 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2020 12:42
    ABONE OL

    lerden koronavirüs nedeniyle flaş tavsiye kararı! Çalışma saatleri...

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınırken, bu düzenlemelerden bazıları da leri kapsıyor. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri 09.00-21.00 olarak değişirken, GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

    Marketlerden flaş tavsiye kararı! Çalışma saatleri...

    Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.

    Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:

    "Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10.00 açılış ve 20.00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Marketlerden koronavirüs nedeniyle flaş tavsiye kararı! Çalışma saatleri...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri