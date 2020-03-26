Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.

Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti: