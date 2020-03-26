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26 Mart duyuruldu! Devreden büyük ikramiye 16 milyon 591 bin lira...

26 Mart büyük ikramiye tutarının devretmesinin ardından araştırılıyor. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 26 Mart çekiliş sonuçları saat 21.15'te duyuruldu. İşte haftanın kazanan numaraları....

  • Yaşam
  • 26.03.2020 21:14
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 21:18
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26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi 26 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını yapılan çekilişin ardından saat 21.15'te duyurdu. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları...

26 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 6 - 10 - 33 - 35 - 47

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