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305 kez ameliyat olan Kovid-19 nedeniyle ABD'den Türkiye'ye döndü

'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören, sağlığına kavuşmak için 305 kez ameliyat olan 12 yaşındaki Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'deki hastaneden erken taburcu edilmesinin ardından yurda döndü.

  • Yaşam
  • 26.03.2020 18:04
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 18:04
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305 kez ameliyat olan Kayra Talha da yurda döndü!

ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede en son 12 Mart'ta cerrahi operasyon geçiren Yaman, ameliyatın ardından nefes borusunu kullanmaya başladı. Önce biberon ile su içen, daha sonra iç organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içtiği belirtilen Yaman'ın tedavisi koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kaldı.

ABD'deki hastanede koronavirüs salgının görülmesinin ardından alınan kararla Kayra taburcu edildi.

ve ailesi, 'ye ait tarifeli seferlerle saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Yaman ailesi, pasaport kontrolünün ardından içinde medikal malzemelerin de bulunduğu bagajlarını teslim alarak 'ya hareket etti.

Yaman ailesinin tedbir amacıyla Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacağı öğrenildi.

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