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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı!

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalarda görülen yeni tip koronavirüs bazı ekonomik düzenlemeleri de mecbur kıldı. ’de Başkan Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 08:52
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 08:58
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O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı!

'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendi.

KOLONYA VE DEZENFEKTAN'DA KULLANILAN...
Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda "mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" başlığı altında yer alan "cihazlar" söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu.

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