Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Kırıkkale ve Aksaray, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı