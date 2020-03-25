Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Kırıkkale ve Aksaray, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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