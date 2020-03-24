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Sudan ve 'daki Türk öğrenciler ve bazı aileler 'a getirildi

Sudan ve 'dan 'a getirilen öğrenci ve ailelerden oluşan 135 kişi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna () bağlı yurda yerleştirildi.

  • Yaşam
  • 25.03.2020 06:07
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 06:07
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Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında Sudan ve Mısır'a giden öğrenciler ile bu ülkelerde bulunan bazı Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Öğrenciler ve aileler havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirildi.

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