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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! | 2020 hava durumu

2020 Salı günü hava nasıl olacak? tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, ’nun kuzeybatısı, Batı ’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, ile Adana, Hatay, , , Konya ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Mart 2020 Salı tahminleri...

  • Yaşam
  • 24.03.2020 07:21
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 07:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! | 24 Mart 2020 hava durumu
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