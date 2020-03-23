Koronavirüs belirtilerinin yakından takip edildiği son günlerde, ateşi olduğunu hisseden vatandaşlar ateşlerini ölçüyor. Peki, 37-38 derece ateş normal mi? Yetişkinlerde yüksek ateş kaç derece? Vücut ısısının yüksek olmasına ateş adı verilmektedir. Koronavirüs belirtilerinin en başında da yüksek ateş gelmektedir. Peki, yüksek ateş nasıl anlaşılır? Yetişkinlerde yüksek ateş kaç derece? İşte yanıtı!

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak tanımlanır. Genel olarak makattan ölçülen normal vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altından ölçülen normal ısı ise 36.5-37.0 0C olarak kabul edilir.