MinikaGO dergisi eski sayılarını web sayfasından ücretsiz erişime açtı

Yeni koronavirüs tehlikesi nedeniyle vakitlerini evde geçiren çocuklara destek olmak amacıyla derginin geçmiş sayılarını web sitesi üzerinden PDF formatında çocukların hizmetine sunan dergi, çocukların okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmayı da hedefliyor.







Türkiye'nin en seçkin çocuk edebiyatçısı yazar ve çizerleri tarafından her ay belli bir kapak konusuyla hazırlanan minikaGO, edebiyattan eğlenceye, bilmece-bulmacadan tarih ve bilime kadar geniş bir yelpazede çocuklara sesleniyor.





