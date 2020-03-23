Bugünkü
Takvim

MinikaGO dergisi eski sayılarını web sayfasından ücretsiz erişime açtı

7-14 yaş grubu çocuklar için aylık olarak yayınlanan Türkiye’nin en zengin içerikli çocuk dergisi minikaGO, geçmiş sayılarını www.minikagodergi.com.tr ve www.minikago.com.tr web siteleri üzerinden erişime açtı.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 22:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 22:44
ABONE OL
Çocuklar evde sıkılmasın diye…

Yeni koronavirüs tehlikesi nedeniyle vakitlerini evde geçiren çocuklara destek olmak amacıyla derginin geçmiş sayılarını web sitesi üzerinden PDF formatında çocukların hizmetine sunan dergi, çocukların okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmayı da hedefliyor.



Türkiye'nin en seçkin çocuk edebiyatçısı yazar ve çizerleri tarafından her ay belli bir kapak konusuyla hazırlanan minikaGO, edebiyattan eğlenceye, bilmece-bulmacadan tarih ve bilime kadar geniş bir yelpazede çocuklara sesleniyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam MinikaGO dergisi eski sayılarını web sayfasından ücretsiz erişime açtı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri