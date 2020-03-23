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Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Hacettepe Üniversitesi'nden "koronavirüs belirti takvimi"
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Hacettepe Üniversitesi'nden "koronavirüs belirti takvimi"
Koronavirüs milyonlarca insanın sağlığını tehdit ederken, vatandaşlar da virüsten uzak kalmak veya yakalanmaları halinde erken tanı koyabilmek için "Koronavirüsün belirtileri nelerdir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hacettepe Üniversitesi, koronavirüse karşı dikkat çekmek için koronavirüs belirti takvimi hazırladı. Buna göre, hasta 1'inci ve 3'üncü gün soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler yaşıyor. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebiliyor. Hastanın bağışıklığı zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebiliyor. İşte bilmeniz gereken gün gün koronavirüs belirtileri.
23.03.2020 12:10
- Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 14 bini aştı. Vaka sayısı ise 336 bine ulaştı. Hacettepe Üniversitesi, koronavirüse karşı dikkat çekmek için koronavirüs belirti takvimi hazırladı.
İşte gün koronavirüs belirtileri...
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GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.