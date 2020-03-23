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Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Hacettepe Üniversitesi'nden "koronavirüs belirti takvimi"

Koronavirüs milyonlarca insanın sağlığını tehdit ederken, vatandaşlar da virüsten uzak kalmak veya yakalanmaları halinde erken tanı koyabilmek için "Koronavirüsün belirtileri nelerdir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Hacettepe Üniversitesi, koronavirüse karşı dikkat çekmek için koronavirüs belirti takvimi hazırladı. Buna göre, hasta 1'inci ve 3'üncü gün soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler yaşıyor. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebiliyor. Hastanın bağışıklığı zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebiliyor. İşte bilmeniz gereken gün gün koronavirüs belirtileri.

23.03.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





