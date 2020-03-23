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Son dakika: Çağlayan Adliyesinde alarmı! Test pozitif çıktı

Son dakika haberine göre 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde pozitif çıktı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.

  • Yaşam
  • 23.03.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:22
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