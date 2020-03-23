İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde koronavirüs pozitif çıktı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.
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İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde koronavirüs pozitif çıktı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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