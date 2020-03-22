İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada virüsün hemşire eş vasıtasıyla katibe bulaştığı bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan son dakika coronavirüs açıklamasında, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Covid19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemsi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.

İşte ayrıntılar;

Çin'in Vuhan Kenti'nden tüm dünyaya yayılan ve son olarak da ülkemizde görülen Koronavirüs salgını ardından tedbirler arttırıldı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ardından 947 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı, 21 vatandaşımızın da koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAŞKASINA DA BULAŞTI

Son dakika gelen bir açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs testinin pozitif çıktığı anlaşıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, virüsün hemşire eş vasıtasıyla katibe bulaştığı bildirildi.

BÖLÜMLER KAPATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Covid19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemsi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.

Bilindiği gibi, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi olan B.Y.'nin 35 yaşındaki bankacı eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Olaya ilişkin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak tarafından yapılan açıklamada, testin dün pozitif çıkmasının ardından hakim B.Y., kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtilmişti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapatıldığını belirten Albayrak, mahkeme ve kalem odasının dezenfekte edildiğini kaydedilmişti. Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah koronavirüs için test yaptırdığı, ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı ifade edilmişti.