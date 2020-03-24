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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 10:40
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    • 24.03.2020 10:43
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    sonrası fiyatı fırladı! Gramla satılıyor

    e karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının gerektiğini belirten uzmanlar, doğal antibiyotik olarak bilinen tüketimini önerdi. Uzmanların bu önerisi sonrası sarımsak fiyatları birden fırlarken, vatandaşlar gram hesabıyla sarımsak almaya başladı.

    Koronavirüs sonrası fiyatı fırladı! Gramla satılıyor

    Daha önceleri kimsenin dönüp bakmadığı sarımsağın, Koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ile en çok aranıp sorulan ürün haline geldiğini belirten Acarlarlı manavlardan Ramazan Özer, "Kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durmaya gayret ettiği sarımsak en fazla rağbet gören ürünlerden biri oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve gribal virüslere karşı ciddi etkisi nedeniyle sarımsağa olan ilgi artınca fiyatlar da birden yüzde 100 arttı. Daha önce 25-30 TL'ye alıp sattığımız sarımsağı virüs nedeniyle bu günlerde 50-55 TL'ye toptan biz almaya başladık. Kilo ile alan pek yok ama şifa niyetine herkes alıyor" diye konuştu.

    Uzmanlar; Sarımsağın antibakteriyel ve virüs karşıtı olduğunu, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip olduğunu belirtti. Güçlü bir selenyum kaynağı da olan sarımsak, sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

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