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Sokağa çıkma yasağını dinlemeyen 65 yaş üstüne binlerce lira para cezası

tarafından le mücadele tedbirleri kapsamında alınan karar sonrası 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Bu karara uymayarak dışarı çıkanlara verilecek para cezası da belli oldu.

  • Yaşam
  • 22.03.2020 11:37
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 11:40
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Sokağa çıkma yasağını dinlemeyen 65 yaş üstüne para cezası

tarafından dün yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmasının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."

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