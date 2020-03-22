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İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu?

salgınıyla mücadele kapsamında yetkililer tarafından zorunlu olmadıkça evde kalın çağrısı yapılıyor. Evde kalınmasının salgının yayılmasını engellemede büyük etken olduğunun altı çizilirken, son olarak koronavirüsten en çok etkilenen olan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sınırlandırıldı. Peki vatandaşlar bu yasağa uyuyor mu? Gelişmeler A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.

  • Yaşam
  • 22.03.2020 10:45
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 10:45
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e karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.

Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, "Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.

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