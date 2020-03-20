TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde heyecan sürüyor. Bu hafta İstanbul'un iki ilçesinde kura çekimi tamamlandı. Tuzla ve Arnavutköy'de kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler TOKİ Başakşehir kuralarına çevrildi. Başakşehir'deki konutlara başvuru yapan binlerce kişi arama motorlarında kura tarihi ve saatini araştırıyor. İşte 20 Mart TOKİ İstanbul Başakşehir evleri 2+1 3+1 kazananlar asil yedek isim tam listesi! Çekiliş sonuçları sorgulama!