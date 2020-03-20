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evleri 2+1 3+1 kazananlar asil yedek isimleri tam listesi! İşte TOKİ cekiliş sonuçları sorgulama!

20 Mart itibari ile evleri 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu anlamda TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takvim.com.tr'de olacak. 'da kura heyecanı bu hafta başlamıştı. Tuzla ve Arnavutköy'deki konutlar için kura çekimi tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. İki ilçede kuraların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kurası nerede çekilecek? İşte merakla aranan o soruların yanıtı...

  • Yaşam
  • 21.03.2020 12:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 12:18
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TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama!

TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde heyecan sürüyor. Bu hafta İstanbul'un iki ilçesinde kura çekimi tamamlandı. Tuzla ve Arnavutköy'de kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler TOKİ Başakşehir kuralarına çevrildi. Başakşehir'deki konutlara başvuru yapan binlerce kişi arama motorlarında kura tarihi ve saatini araştırıyor. İşte 20 Mart TOKİ İstanbul Başakşehir evleri 2+1 3+1 kazananlar asil yedek isim tam listesi! Çekiliş sonuçları sorgulama!

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