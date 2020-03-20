TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir 500 konut isim isim tüm liste!
TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi başvuru yapan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ Başakşehir 500 konut hakkında araştırma yapıyor. İsim isim tüm liste toki.gov.tr adresinden açıklanacak. Kura çekilişinin açıklanmasıyla birlikte de TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları belli olmaya başladı. İşte, TOKİ Başakşehir kura sonuçlarına göre kazananlar listesi!
TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılacak 500 konut için heyecan dorukta. Kuraya başvuru yapan binlerce vatandaş ev sahibi olup olmadığını öğrenmek istiyor. TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları tüm liste açıklanmaya devam ediyor. Haberimizden TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim isim asil yedek tüm listeye ulaşabilir ve ev kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte, TOKİ Başakşehir kura sonuçları…