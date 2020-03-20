Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Miraç Kandili yarın milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Miraç Kandili öncesi vatandaşlar kandil günü oruç tutulup tutulmadığı konusunda araştırma yapıyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, kandil orucuna nasıl niyet edilir? Oruç saat kaçta açılır?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.