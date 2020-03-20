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Ankara'da koronavirüs paniği! 'den geldiğini söyleyince...

’de ortaya çıkan koronavirüsün ’de görülmesinin ardından vatandaşlar tedbir önlemlerini artırdı. Bazı vatandaşlar Başkan Erdoğan’ın evde kalma çağrısına uyarken bazıları ise maske ve eldivenlerle sokaklara çıktı. Türkiye önlemlerini artırarak yaşamına devam ederken Ankara’dan şoke eden bir haber geldi. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde () 'den geldiğini söyleyen Türk yolcu, koronavirüs paniğine neden oldu. Kimliği açıklanmayan erkek yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek gözlem altına alındı.

  • Yaşam
  • 20.03.2020 16:08
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:13
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Ankara'da koronavirüs paniği!

Olay, öğle saatlerinde 'de meydana geldi. Koruyucu maske takan, elinde ve sırtında çanta bulunan 40 yaşlarındaki erkek yolcu, AŞTİ'de vatandaşlara, 'den geldiğini söyleyerek adres sordu.

Koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, AŞTİ'nin giriş ve çıkış kapılarını kapatarak, söz konusu kişiyi bulmak i çalışma yaptı.

Yolcu, kısa süre sonra AŞTİ önündeki alt geçitte bulundu. Polis ekipleri, alt geçitteki diğer vatandaşları çıkarırken, çevrede önlem aldı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri, kimliği açıklanmayan yolcuda ateş kontrolü yaptı.

Yapılan ilk kontrolde şüpheli bir bulguya rastlanmaya yolcu, koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

Yolcu, detaylı sağlık kontrolünden geçirilip, gözlem altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

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