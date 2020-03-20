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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 09:16
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    • 20.03.2020 09:16
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    Fitch'ten kararı! Büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e indirdi!

    'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ülkelerin en çok ekonomilerini etkiledi. Konuyla ilgili yeni bir karar alan Fitch'in hazırladığı "" raporunda 2020'de büyümenin yüzde 2.5 olacağı öngörüsünü yüzde 1.3'e indirdiklerini açıklandı.

    Fitch'ten koronavirüs kararı!

    Uluslararası kredi derecelendirme şirketi , Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi i büyüme tahminini yüzde 1.3'e düşürdü.

    Çeyrek dönemli "" raporunu yayınlayan Fitch'in Baş Ekonomisti Brian Coulton, küresel ekonomi için Aralık 2019'da yaptıkları 2020'de büyümenin yüzde 2.5 olacağı öngörüsünü yüzde 1.3'e indirdiklerini açıkladı ve ekledi: "Dünya GSYH'sının düzeyi düşüyor. Tüm girişimler ve amaçlara karşın küresel durgunluk sınırındayız."

    Fitch'in yaptığı bu reviyon, global 'nın önceki tahmine göre 850 milyar dolar daha az olacağına işaret ediyor.
    Covid-19 salgınının Çin ekonomisinde yarattığı şokun çok ağır olduğuna dikkat çeken Coulton, Çin ekonomisini 2020 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde daralmasının ve yılık bazda daralmasının yüzde 1.0 olmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

    Fitch raporunda, ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1.90 ve 2021'de yüzde 1.9 büyüyeceği, ekonomisinin de 2020'de yüzde 0.4 daralacağı ve 2021'de yüzde 1.8 büyüyeceğini öngörüldü.

    Çin ekonomisinin ise 2020 yılının tamamında yüzde 3.7 büyümesi, 2021'de büyümenin yüzde 7.2'ye yükselmesi bekleniyor.

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