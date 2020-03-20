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virüse karşı evde alınacak önlemler neler?

virüsle mücadelenin en başında kişisel hijyen geliyor. Birçok kişi virüsün yayılmasını önlemek için belli bir süre evde kalmayı planlıyor. Peki evde dikkat edilmesi gerekenler neler? e karşı evde hangi önlemler alınabilir? Detaylar haberimizde.

  • Yaşam
  • 20.03.2020 16:22
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
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virüs dünyanın dört bir yanında hızla yayılırken, başta Avrupa olmak üzere her ülke teyakkuz halinde. Herkesin bireysel olarak alacağı önlemler büyük önem arz ediyor. Bu tedbirlerin başında hiç kuşkusuz kişisel hijyen geliyor. Peki, e karşı evde alınacak önlemler neler? Evin içindeyken ve evin dışındayken virüsten uzak durmak için dikkat edilecek hususlar neler? Merak edilen soruları A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı. İşte koronavirüse karşı alınacak önlemler.

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