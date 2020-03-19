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20 Mart Coronavirüs virüs canlı haritası! son dakika kaç kişi öldü? Kaç kişide koronavirüs var?

20 Mart son dakika Koronavirüs vakaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs salgını giderek büyüyor. ülkedeki son durumu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Koronavirüsü nedeniyle 85 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, yapılan 1981 testten 1.912inin poiztif çıktığı ve vaka sayısının 359'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası görüldü? İşte detaylar

  • Yaşam
  • 20.03.2020 09:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
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Türkiye son dakika kaç kişide koronavirüs vakası görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü salgını ile ilgili son durumu açıkladı. Koca 85 yaşında bir kadının koronavisünden hayatını kaybettiğini açıklarken vaka sayısının da 359'a yükseldiğini duyurdu. "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVİD-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. acımız arttı ama başaracağız." Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

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