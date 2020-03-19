Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsü salgını ile ilgili son durumu açıkladı. Koca 85 yaşında bir kadının koronavisünden hayatını kaybettiğini açıklarken vaka sayısının da 359'a yükseldiğini duyurdu. "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'iPOZİTİF çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVİD-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. acımız arttı ama başaracağız." Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.