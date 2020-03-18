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18 Mart çekiliş sonuçları duyuruldu! İşte Sayısal'da bugün kazanan numaralar

Akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar 18 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Büyük ikramiyenin bir bilete isabet etmesinin ardından bugün yapılan çekilişlerin sonucu araştırılıyor. İşte 18 Mart

  • Yaşam
  • 18.03.2020 21:45
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:22
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18 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 14 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları duyuruldu. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

18 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

14 - 21 - 27 - 29 - 39 - 47

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