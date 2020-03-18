Bugünkü
Takvim

Korona Türkiye son dakika: geldi mi? (OHAL) son dakika ilan edildi mi?

zirvesi: Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte alınacak tedbirlerde ortaya çıkmaya başladı. Başkan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Milyonların gözü buradan çıkacak olan kararlara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar () ilan edildi mi, neden ilan edilir ve nasıl uygulanır? Sorularına yanıt arıyor. Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar... Peki OHAL nedir? OHAL neden ilan edilir ve nasıl uygulanır?

  • Yaşam
  • 19.03.2020 09:47
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:26
ABONE OL
Olağanüstü Hal OHAL son dakika ilan edildi mi?

Koronavirüs Çankaya zirvesi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantının öncesinde kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Tüm dünyada kriz yaratan corona virüs salgını nedeniyle bazı ülkeler art arda OHAL ilan etmeye başladı. Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da da OHAL ilan edildiği açıklandı. Peki OHAL nedir? Olağanüstü Hal (OHAL) neden ve nasıl uygulanmaktadır? Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Korona Türkiye son dakika: OHAL geldi mi? Olağanüstü Hal (OHAL) son dakika ilan edildi mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri