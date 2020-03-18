Koronavirüs Çankaya zirvesi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantının öncesinde kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Tüm dünyada kriz yaratan corona virüs salgını nedeniyle bazı ülkeler art arda OHAL ilan etmeye başladı. Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da da OHAL ilan edildiği açıklandı. Peki OHAL nedir? Olağanüstü Hal (OHAL) neden ve nasıl uygulanmaktadır? Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir.
Korona Türkiye son dakika: OHAL geldi mi? Olağanüstü Hal (OHAL) son dakika ilan edildi mi?
Koronavirüs Çankaya zirvesi: Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte alınacak tedbirlerde ortaya çıkmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Milyonların gözü buradan çıkacak olan kararlara çevrilmiş durumda. Vatandaşlar Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi mi, neden ilan edilir ve nasıl uygulanır? Sorularına yanıt arıyor. Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar... Peki OHAL nedir? OHAL neden ilan edilir ve nasıl uygulanır?
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