Koronavirüs Çankaya zirvesi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantının öncesinde kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Tüm dünyada kriz yaratan corona virüs salgını nedeniyle bazı ülkeler art arda OHAL ilan etmeye başladı. Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da da OHAL ilan edildiği açıklandı. Peki OHAL nedir? Olağanüstü Hal (OHAL) neden ve nasıl uygulanmaktadır? Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir.