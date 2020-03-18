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Son dakika: Koronavirüs vakaları sonrası hastaneler için flaş karar! 'de yayımlandı

Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs salgınına karşı seferber olmuşken hastanelerle ilgili de yeni bir karar alındı. Buna göre Hastane Afet ve Planları () Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 09:02
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 09:06
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Hastaneler için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

'nın konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve larda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

Buna göre, Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütülecek.

uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.

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