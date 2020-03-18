Akşam saatlerinden itibaren 18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

18 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 4 - 16 - 25 - 30 ve +14