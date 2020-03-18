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18 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu'nda kazanan numaralar hangileri?

18 Mart çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Uşak merkezden yatırıldığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 18 Mart açıklandı. Peki, Şans Topu'nda kazanan numaralar hangileri? İşte haftanın sonuçları...

  • Yaşam
  • 18.03.2020 21:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 21:40
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18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Akşam saatlerinden itibaren 18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Şans Topu oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

18 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 4 - 16 - 25 - 30 ve +14

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