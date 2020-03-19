Dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından özel gün veya özel isimlerin ölüm ve doğum günleri Google tarafından doodle olarak ana sayfaya taşınabiliyor. Google bu kez'de ilkbahar'a özel hazırladığı doodle'a ana sayfasına taşıdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar mevsiminini merak içerisinde bekleyen vatandaşlar İlkbahar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte İlkbahar mevsimi ve doodle hakkında merak edilenler... Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır.
İlkbahar mevsimi nedir, ne zaman başlar? İlkbahar başlangıç tarihi Google'da Doodle oldu
Google bugün ana sayfasında kullanıcıları ilkbahar Doodle'ı ile karşıladı. İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Hazırlanan Doodle'ın ana sayfada yayımlanmasının ardından arama motoru üzerinden herhangi bir arama yapacak olan vatandaşlar aramalarını sıklaştırdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar'ın gelişi insanların içini ısıtmaya başladı. Peki İlkbahar Mevsimi ne zaman başlar ne zaman sona erer. Yaz ayı hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
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