Dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından özel gün veya özel isimlerin ölüm ve doğum günleri Google tarafından doodle olarak ana sayfaya taşınabiliyor. Google bu kez'de ilkbahar'a özel hazırladığı doodle'a ana sayfasına taşıdı. Uzun süren kış ayının ardından İlkbahar mevsiminini merak içerisinde bekleyen vatandaşlar İlkbahar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte İlkbahar mevsimi ve doodle hakkında merak edilenler... Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır.