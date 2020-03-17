Dezenfektan nedir? Dezenfektan ne işe yarar? Evde dezenfektan yapımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yeni tip koronavirüsün etkileri devam ederken vatandaşlar kendilerini alkol bazlı ürünler ve dezenfektan ile koruma altına almaya çalışıyor. Peki, dezenfektan nedir? Evde dezenfektan nasıl yapılır? Dezenfeksiyon ya hastalık sırasında ya da hastalık sonrasında uygulanır. Yalnız hastaya, onun dokundugu nesnelere, çamaşırına, tükürdüğüne, dışkısına değil, onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır.
Dezenfektan nedir? Dezenfektan ne işe yarar? Evde dezenfektan yapımı…
Dezenfektan nedir? Dezenfektan ne işe yarar? Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar evde dezenfektan yapımı hakkında araştırma yapıyor. Kolonya ve temizlik ürünlerine akın eden vatandaşlar, şimdi de dezenfektan almak istiyor. Peki, dezenfektan nedir? Dezenfektan; ; cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.
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