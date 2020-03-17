Hastalıklardan korunmada, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nermin Etiz, vücut direncini artırmanın sırrını açıklıyor.

YOĞURT ÇOK SAĞLIKLI

Hastalıklara karşı korumak için öncelikle düzenli beslenmek gerekiyor. Ana öğünlerin atlanmaması gerekiyor. Kişilerin hastalıkları da göz önünde bulundurularak, doğru, yeterli ve dengeli beslenmeye çok dikkat edilmesi öneriliyor. A, C, E vitaminleri ve selenyum ile çinko, mineralleri vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, özellikle şimdiki gibi salgın dönemlerinde büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bu süreçte mevsimsel taze sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Bol süt ve yoğurt da vücut direncini artırıyor.

TURŞUYU ÇOK SEVİN

Turşu, probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendiriyor. havuç, turunçgiller, balık ve kuruyemiş, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlıyor. geleneksel kelle paça çorbası içine koyulan sirke ve sarımsak sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. tarhana çorbası, dut pekmezi ve sarımsak gibi yiyecekler bedeni güçlendiriyor. bu gıdalar, son dönemde görülen coronavirüs'e karşı koruma sağlıyor.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde maydanoz, antioksidan etkisi gösteriyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, bu mucize yeşilliğin faydalarına değiniyor. Maydanozun, kolon kanseri, TİP-2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığını vurguluyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan maydanoz, kemikleri güçlendiriyor. Detoks görevi üstlenen maydanoz, karaciğeri toksinlerden temizliyor. Göz sağlığını koruyarak retinayı güçlendiriyor.

YARIN: DOMUZ GRİBİ

VİRÜSLER DEĞİL SEN GÜÇLÜSÜN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NERMİN ETİZ VİRÜSLER DEĞİL SEN GÜÇLÜSÜN- 3