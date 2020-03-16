Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan süreç devam ediyor. Umreden gelen bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından, umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya başlanmıştı. Dün Ankara ve Konya'da binlerce vatandaş karantinaya alınırken, bugün onlara Kayseri ili de dahil oldu. Kayseri'ye gelen uçakta bulunan vatandaşlar geniş önlemler kapsamında tahliye edilerek karantina sürecini geçirecekleri yerlere götürüldü.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.

BAKANLIK SÜRECİ DUYURMUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.