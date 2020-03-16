Çekirge istilası derken, şimdi de karınca istilası ile yüzleşiyoruz. Karıncalar milyarlarca rakama ulaşabilmektedir. Karınca, topluluk durumunda yaşayan, erkek, dişi ve işçi olmak üzere üç çeşidi bulunan bir böcektir. Karınca istilası nerede? Afrika ve Asya'da görülen çekirge istilası gündem olmuştu. Şimdi ise Umman'daki karınca istilası gündem oldu. Umman'dan gelen görüntüleri konuşulmaya başlandı. Peki karınca istilası nedir? Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ