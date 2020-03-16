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Babası hastaneden kaçırmıştı! Küçük kızın test sonucu çıktı

12 gün önce Almanya'dan 'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızında semptomları görüldü. Ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan kız koronavirüs şüphesi nedeniyle başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası tarafından kaçırıldı. Polis otomobili durdurup kızın hastaneye gitmesini sağlarken, Düzce Valiliği 5 yaşındaki çocuğun koronavirüs test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

  • Yaşam
  • 16.03.2020 09:55
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 09:58
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Babası hastaneden kaçırmıştı! Koronavirüs test sonucu çıktı

Almanya'dan 12 gün önce 'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı. Düzce Valiliği'nden 5 yaşındaki çocuğun koronavirüs test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:
"12 gün önce Almanyadan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."

NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesine gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

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