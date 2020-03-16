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: İşleri Başkanı , koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak

haberine göre İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı 'ın, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacağı belirtildi.

  • Yaşam
  • 16.03.2020 14:40
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 14:41
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Erbaş, 15.30'da açıklama yapacak!

İşleri Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın saat 15.30'da başkanlıkta basın toplantısı yapacağı belirtildi.

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