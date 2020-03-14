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Son dakika: Başkanı 'tan koronavirüs açıklaması: Kul hakkıdır

Son dakika haberi! Başkanı umreden dönen vatandaşların koronavirüse karşı alması gereken tedbirlerle ilgili hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

  • Güncel
  • 15.03.2020 01:46
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 01:51
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Erbaş'tan flaş koronavirüs açıklaması
Başkanı umreden dönen vatandaşların koronavirüse karşı alması gereken tedbirlerle ilgili hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

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