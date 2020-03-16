Canlı Corona haritası | Koronavirüs Türkiye son durum nedir? Korona kaç kişiye bulaştı?

Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Corona haritası canlı izle! Corona virüsü haritası canlı rakamlar ve grafikler yakından takip ediliyor. Korona kaç kişide var? Dünyayı etkisi altına alan ve kabus dolu günler yaşatan Corona virüsü sayısı her geçen gün artıyor. Vaka sayısının 180 bini geçtiği dünyada, ölü sayısı 7,100 barajını geçti. Koronavirüsün Avrupa'daki "merkez üssü" haline gelen İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI (CANLI)

TÜRKİYE KORONAVİRÜS KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.