Ünlü doktor Yavuz Dindar açıkladı: Coronavirüsün aşısı bulundu!

Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo... Bir-iki ay sonra aşı ortaya çıkarılacak.
Aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş...
ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı.
Bu, paniğin dünya çapında süreceğinin işareti... Vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecek. İran ve İtalya gibi...
İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da da temizlik yapıldı.
O'PARA'SYON
Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Coronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri TAKVİM'e anlattı: Aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacak
Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır.
Köpürtmenin nedeni nedir?
ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı.
Bu ne anlama geliyor?
Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olay bir iki ay daha bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak.
Aşı bulunmadı mı?
Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüzbinlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa fiyat katlanacaktır.
Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına mı geliyor?
Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır.
Bu işin Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin nedeni nedir?
İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayın tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var.
Virüsün merkezi neden Avrupa oldu?
Bunun nedeni algı oluşturmaktır. Avrupa'yı ablukaya almaya çalışıyorlar. İtalya'yı karantinaya aldılar. Çünkü Avrupa veba salgınında nüfusunun 3'te birini kaybetti. Avrupa'da hep hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır.
Virüsten ne kadar para kazanılacak?
Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. ARGE fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyecekler. Böyle olunca 20 trilyon dolardan bahsedebiliriz. Algıyı ne kadar yüksekte tutarsanız, kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır.
ROCHE KAZANDI
Yıllar önce Roche görevlileri bana geldi. "Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız" dediler. Niye yapacaklarını sordum, "Türkiye'de lenfoma tehlikesi var" dediler. Ben "yok" dedim. Ama "Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız" dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.
NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ
Aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş...
ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı.
Bu, paniğin dünya çapında süreceğinin işareti... Vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecek. İran ve İtalya gibi...
İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da da temizlik yapıldı.
O'PARA'SYON
Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Coronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri TAKVİM'e anlattı: Aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacak
Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır.
Köpürtmenin nedeni nedir?
ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı.
Bu ne anlama geliyor?
Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olay bir iki ay daha bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak.
Aşı bulunmadı mı?
Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüzbinlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa fiyat katlanacaktır.
Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına mı geliyor?
Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır.
Bu işin Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin nedeni nedir?
İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayın tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var.
Virüsün merkezi neden Avrupa oldu?
Bunun nedeni algı oluşturmaktır. Avrupa'yı ablukaya almaya çalışıyorlar. İtalya'yı karantinaya aldılar. Çünkü Avrupa veba salgınında nüfusunun 3'te birini kaybetti. Avrupa'da hep hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır.
Virüsten ne kadar para kazanılacak?
Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. ARGE fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyecekler. Böyle olunca 20 trilyon dolardan bahsedebiliriz. Algıyı ne kadar yüksekte tutarsanız, kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır.
ROCHE KAZANDI
Yıllar önce Roche görevlileri bana geldi. "Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız" dediler. Niye yapacaklarını sordum, "Türkiye'de lenfoma tehlikesi var" dediler. Ben "yok" dedim. Ama "Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız" dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.
NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ
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