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Son dakika: ndan Avrupa'daki vatandaşlarımız hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 18:37
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 19:11
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Avrupa'dan geri dönüşlerle ilgili flaş açıklama

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

9 AVRUPA ÜLKESİYLE UÇUŞLARIN DURDURULMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.



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