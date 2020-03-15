Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak. İşte, 15 Mart 2020 hava durumu tahminleri...

Ülkenin pazar günü de Balkanlar üzerinden gelen, mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi öngörülüyor.