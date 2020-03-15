Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
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