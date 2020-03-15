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'de sıcak gelişme: Türkiye-Rusya si başladı

Son dakika haberi... Türkiye ile Rusya arasından imzalanan ateşkesinde alınan karar kapsamında İdlib'deki M4 karayolunda yapılması planlanan Türk-Rus si başladı.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 12:04
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 12:09
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İdlib'de sıcak gelişme! Ortak devriye başladı

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus si başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

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