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Çığ altında kalmıştı! Acı haber geldi

Van'da 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde kar kütlesinin altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Van'da 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

  • Yaşam
  • 15.03.2020 12:43
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 12:43
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Çığ altında kalmıştı! Acı haber geldi

Van - Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Van - Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ olayları sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmış, uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmet Can Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

4 - 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 42'ye ulaştı.

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